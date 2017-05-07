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Yalıhüyük'ten Suriyeli Türkmenlere yardım

07 Mayıs 2017 Pazar, 17:20

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KONYA (AA) – Yalıhüyük Müftülüğü’nce Suriyeli Türkmenler için yardım kampanyası düzenlendi.

Kampanya kapsamında ilçede yardımseverlerden toplanan, halı, kilim, kıyafet, ayakkabı, elektrikli soba, battaniye, gıda ve insani yardım paketleri, Suriyeli Türkmenlere ulaştırılmak üzere ilçeden dualarla uğurlandı.

Yalıhüyük Müftülük sorumlusu Yusuf Çakıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye’de zor şartlarda hayatta kalmaya çalışan mazlumlar için yardım kampanyası düzenlediklerini söyledi.

Çakıcı, yardım malzemelerini savaş mağdurlarına ulaştırılmak üzere uğurladıklarını dile getirdi.

Yalıhüyük yardım

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