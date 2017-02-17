KIRŞEHİR (AA) – Kayseri’deki terör saldırısında şehit olan piyade onbaşı Ahmet Taş’ın kardeşlerine bilgisayar armağan edildi.

Kırşehir Valisi Necati Şentürk, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının başlattığı “Yalnız Değilsiniz Türkiye’nin En Büyük Ailesi” projesi kapsamında şehidin babası Osman, annesi Arzu ile kardeşleri Burak ve Barış Taş’ı makamında ağırladı.

Şentürk, burada yaptığı konuşmada, hiçbir şehidi unutmayacaklarını ve onların yakınlarına sahip çıkacaklarını söyledi.

Şehit kanlarıyla sulanan vatanı bölmeye hiçbir düşmanın gücünün yetmeyeceğini belirten Şentürk, şunları ifade etti:

“Bugün bu topraklarda hür ve bağımsız yaşıyorsak bunu vatan için canını veren şehitlerimize borçluyuz. Şehitlerimizin yakınları, çocukları, kardeşleri bizlere kutsal emanettir. Önce Allah’ın sonra şehitlerimizin emaneti olan, şehitlerimizin birer parçası olan evlatlarımızı kendi çocuklarımızdan farklı tutmuyoruz.”

Şentürk, devletin şehit çocukları için önemli çalışmalar yürüttüğünü dile getirerek, “Son günlerde alınan bir kararla şehit çocuklarına istediği üniversitede okuma hakkı verildi. Devletimiz her zaman şehit yakınlarının yanındadır. Bugün burada Kayseri şehidimiz Ahmet Taş’ın kardeşlerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın öncülüğünde Halkbank sponsorluğunda birer bilgisayar hediye ediyoruz. Bunlar küçük hediyelerdir, maksat şehitlerimizi hatırlamaktır. Çocuklarımıza hayatlarında ve derslerinde başarılar diliyorum. Bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz.” sözlerine yer verdi.

Konuşmasının ardından şehidin babası Osman, annesi Arzu, kardeşleri Barış ve Burak ile sohbet eden Vali Şentürk, daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca gönderilen dizüstü bilgisayarları takdim etti.

Programa, Çiçekdağ Kaymakamı Ömer Faruk Duman, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ramazan Baykara, Halkbank Kırşehir Şube Müdürü Mehmet Çakmak da katıldı.

Piyade onbaşı Ahmet Taş, Kayseri’de 17 Aralık 2016’da bombalı araçla gerçekleştirilen terör saldırısında şehit düşmüştü.