KAYSERİ (AA) – Vali Süleyman Kamçı, “Yalnız Değilsiniz, Türkiye’nin En Büyük Ailesi” projesi kapsamında şehit yakınlarına verilecek olan bilgisayarların dağıtım programına katıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen programın açılışında konuşan Vali Kamçı, vatanın ve milletin bekası ve güvenliği için canını feda eden şehitlerin, geride bıraktığı en değerli emanetin aileleri olduğunu ifade etti.

Devlet ve millet olarak, şehit yakınları ve çocuklarının, her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında, daima yanlarında olacaklarını belirten Vali Kamçı, “Halk Bankası’nın desteğiyle sizlere dizüstü bilgisayar dağıtımını gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Projenin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.

Konuşmasının ardından, şehit aileleriyle sohbet eden Vali Kamçı, 16 adet dizüstü bilgisayarı şehit yakınlarına hediye etti.

Programa, Vali Yardımcısı Zekeriya Güney, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Nevzat Özer, Halk Bankası Bölge Müdürü Süleyman Kayan ile şehit aileleri ve yakınları katıldı.