Yalnız pumaya arkadaş geldi

650 dönüm üstüne kurulu alanda 130 hayvan türü ve bin 300 hayvan sayısıyla Türkiye’nin en manâlı hayvanat bahçelerinden olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı, bünyesindeki yabani hayvanların sayısını arttırmaya devam ediyor. Doğa Parkı son olarak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesinden, 1’i erkek 3 lama, 1 erkek puma, 1 erkek zebra ve çeşitli papağan türlerini bünyesine alırken, karşılığında ise Kayseri’ye geyik türleri, sırtlan, dağ keçisi, sülün türlerinden farklı alanlara yönlendirilmiş hayvanlar gönderdi. Yeni yuvalarına yerleşen lama ve zebra sıcak tavırlarıyla uyarı çekti.

Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı Sorumlu Veteriner Hekimi Dr. Aygül Arsun, hayvanat bahçelerinin yabani hayvan bulmakta zaman zaman zorluk yaşadığını belirterek, bunu sorunu ülke içindeki hayvanat bahçelerinden takas yöntemi ile giderdiklerini kaydetti.

“Hayvanlarımız yeni yuvalarına yerleşti”

Zorunlu yazışmaların arkasından Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesinden zebra, lama, puma, papağan türlerini aldıklarını aktaran Arsun, “Bunun yerine biz de Kayseri’ye geyik türleri ve sırtlan gönderdik. Güzel bir değiş tokuş soldu. Yeni gelen hayvanlarımız sorunsuz yeni yuvalarına yerleşti. Üremeye devam edecekler. Zebra ve puma, buraya mükemmel harmoni sağlayacak. Lamalara ise serin bir etraf sağladık. Zorlama bir iklim olmasına rağmen biz Antalya’da daha önce 3 lamayı yaşatmayı başarmıştık” dedi.

Arsun, getirdikleri erkek pumanın yanına diğer taraftan dişi temin ederek, Antalya’da üremelerini sağlamayı hedeflediklerinin altını çizdi.

“Uysal misafirler”

Kayseri’den gelen hayvanların fazla sakin olduğunu dile getiren Arsun, “Zebra ve lamalar kendilerini sevdiriyor. Bu da ziyaretçilerimiz için büyük menfaat. Çocuklarımız dokunup sevebilecek” diye konuştu.

İsa Akar-Adem Akalan