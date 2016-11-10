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Yalova-İstanbul deniz ulaşımı kesildi

Lodos nedeniyle yaşanan olumsuz hava şartları deniz ulaşımını felç etti.

10 Kasım 2016 Perşembe, 11:09
yalova-istanbul-deniz-ulasimi-kesildi

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Lodos nedeniyle yaşanan olumsuz hava şartları deniz ulaşımını felç etti. böylece Yalova-İstanbul aralarında yapılması gereken Yalova-Yenikapı ve Yalova-Pendik hızlı feribot, Yalova-Tuzla-Kartal deniz otobüsü ile Topçular-Eskihisar arabalı vapur seferleri gerçekleştirilemiyor.
Seferlerin iptal edilmesi ile birlikte ne yapacaklarını hayran eden vatandaşlar ise karayolunu ve Osmangazi Köprüsü’nü tercih etmeye başladılar. 

Saim Çotuk

deniz Fırtına İdo yalova yalova-istanbul

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