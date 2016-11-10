Yalova-İstanbul deniz ulaşımı kesildi

Lodos nedeniyle yaşanan olumsuz hava şartları deniz ulaşımını felç etti. böylece Yalova-İstanbul aralarında yapılması gereken Yalova-Yenikapı ve Yalova-Pendik hızlı feribot, Yalova-Tuzla-Kartal deniz otobüsü ile Topçular-Eskihisar arabalı vapur seferleri gerçekleştirilemiyor.

Seferlerin iptal edilmesi ile birlikte ne yapacaklarını hayran eden vatandaşlar ise karayolunu ve Osmangazi Köprüsü’nü tercih etmeye başladılar.

Saim Çotuk