Yalova-İstanbul deniz ulaşımı kesildi
Lodos nedeniyle yaşanan olumsuz hava şartları deniz ulaşımını felç etti.
10 Kasım 2016 Perşembe, 11:09
Lodos nedeniyle yaşanan olumsuz hava şartları deniz ulaşımını felç etti. böylece Yalova-İstanbul aralarında yapılması gereken Yalova-Yenikapı ve Yalova-Pendik hızlı feribot, Yalova-Tuzla-Kartal deniz otobüsü ile Topçular-Eskihisar arabalı vapur seferleri gerçekleştirilemiyor.
Seferlerin iptal edilmesi ile birlikte ne yapacaklarını hayran eden vatandaşlar ise karayolunu ve Osmangazi Köprüsü’nü tercih etmeye başladılar.
Saim Çotuk