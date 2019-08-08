Yamaç paraşütçüleri şehit Ömer Haslidemir'in mezarını ziyaret etti
NİĞDE (AA) – Aksaray'da düzenlenen Uluslararası Yamaç Paraşütü Rusya Açık Şampiyonası kapsamında Hasan Dağı'ndan havalanan sporcular, Niğde'nin Çukurkuyu beldesine iniş yaparak, şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti
Aksaray Valiliği ve Aksaray Belediyesi koordinasyonunda Hasan Dağı'nda düzenlenen şampiyonaya katılan paraşütçüler, Hasan Dağı'ndan havalanarak yaklaşık 75 kilometre uçtu.
Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesine iniş yapan sporcular, daha sonra, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret ederek, dua okudu.
Türkiye Hava Sporları Federasyonu Aksaray Temsilcisi Abdullah Kahraman, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Hasan Dağı'nda Uluslararası Yamaç Paraşütü Rusya Açık Şampiyonası düzenlendiğini anımsattı.
Şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etmek için iniş alanını Çukurkuyu olarak belirlediklerini anlatan Kahraman, "Şehidimizi anmak için pilotlarımızı buraya indirdik. Şehidimizi ziyaret ettik, dua okuduk. Şampiyona 9 Ağustos'a kadar devam edecek. Hava sporları olarak bu tür ziyaretlerimizi devam ettireceğiz. 25 ülkeden 70 sporcuyla Aksaray Hasan Dağı'nda yarışmamızı gerçekleştiriyoruz. Şehidimizin memleketini de yarışmaya 2016'da dahil ettik." diye konuştu.
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