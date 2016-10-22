Yan yatan geminin 8 personeli kurtarıldı

İstanbul Tuzla’dan Rusya’ya giden, 3 bin ton ağırlığında ve 73 metre uzunluğundaki Panama bandıralı ’M/V FOM’ adlı kuru tartma gemisi, dün akşam saatlerinde Ereğli’nin 66 dingil açığında fırtına sebebiyle 45 derece tabi yattı. ’Ivedi Koşul Sinyali’ (SOS) alınan kuru tartı gemisinin bulunduğu bölgeye Ereğli Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı kurtarma ekipleri gönderildi. Ancak emrindeki yatan gemiye kötü hava şartları nedeniyle yanaşılamadı. Bunun üzerine bölgede yer alan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait TCG-Şimşek adlı firkateyn gemiye yönlendirildi. Fırtına sebebiyle gemideki 8 mürettebat kurtarılamadı. Fena hava şartlarının düzelmemesi nedeniyle batma riski bulunmayan gemideki personelin helikopterle kurtarılması için sabahtan saatleri beklendi. Gece her tarafında gemiye refakat eden TCG-Yıldırım, sabah saatlerinde kurtarma operasyonuna başladı. Gemideki 8 mürettebat helikopterle alınıp firkateyne indirildi. Tabi yatan gemiden kurtarılan 4’ü Türk, 4’ü Grücistan uyruklu Levam Vaşadze, Abultaf Allahvezdiyev, Rahim Hakaşhidze, Zaza Jikiamürettebat, Hasan Koç, Ali Çetin Karapınar, Gocga Sasua ve Can Akşamsef sonra sahil güvenlik botuna aktarılarak Karadeniz Alan Komutanlığı limanına getirildi.

Yaşadıkları olayı gazetecilere anlatan FOM isimli kuru siklet gemisinin Çarkçıbaşısı Ali Çetin Karapınar, temizlik için gittiği makine dairesinde motorların çalışmadığını, uzun vakit uğraşmasına başarılı olamayınca destek çağrısında bulunduğunu söyledi. Karapınar, “Ilk personeli 08.30’da gemiden helikopterle alıp Şimşek Savaş gemisine bıraktı. Bu şekilde tahliyemiz bitti. Saat 15.30’da Zonguldak limanına sahil güvenlik personeli göre getirildik. acilen buradayız, işlemlerimiz oluyor” dedi.

Gemi mürettebatının işlemlerinin tamamlanmasının ardındaki Kdz. Ereğli İlçe Güvenlik Müdürlüğü’ne yan Deniz Polisi’ne teslim edileceği öğrenildi.