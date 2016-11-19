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Yanan otomobilde erkek cesedi bulundu

19 Kasım 2016 Cumartesi, 02:55
Yanan otomobilde erkek cesedi bulundu

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KONYA (AA) – Konya’da boş bir arazide yanan otomobilde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi’ndeki boş bir arazide, plakası henüz belirlenemeyen otomobilin yandığını gören vatandaşlar itfaiye ve polise haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, alevleri söndürdükten sonra araçta yanmış bir erkek cesedi olduğunu fark etti.

Ceset, incelemelerin ardından otopsi için morga götürüldü.

Polis, olayın aydınlatılması için çalışma başlattı.

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