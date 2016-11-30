Yangında yaralı kurtulan öğrenciler olayın şokunu atlatamadı

Aladağ ilçesindeki özel öğrenci yurdunda meydana çıkan yangında yaralanan öğrencilerden 6’sı dün gece Kozan Devlet Hastanesi’ne getirilerek çare altına alındı. Öğrencilerden Şule Altun (11), Seda Topbaş (12) ve Emine Pertlek Adana’daki hastanelere sevk edildi. Yasemin Kara (13), Hatice Sultan (12) ve Nefize Sarıkaya’nın (14) tedavileri devam ediyor.

Olayın şokunu üzerinden atamayan öğrencilere Kozan Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) görevlileri psikolojik yardım veriyor.

Öğrenciler olayın şokundan dolayı konuşamazken, Yasemin Kara’nın babası Mehmet Kara, “Olayı bir yakınım beni arayınca duydum. Hemen muhtar ile yurdun olduğu yere gittik ama kızımızı buraya getirmişler. Durumu iyi” dedi.

Nefize Sarıkaya’nın babası Hüsamettin Sarıkaya da olayı, “Televizyondan öğrendim. Sonra bir yakınım aradı böylece öğrendim. Konuştuğu süre ağlamaya başlıyor ama kızımızın durumu iyi. Bir bıkkınlık yok” diye konuştu.

öte taraftan, Kozan Devlet Hastanesi’ne gelen CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen ve MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın yaralı öğrencileri ziyaret ederek data aldığı öğrenildi.

Erol Karaoğlan