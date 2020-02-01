Yanık izleri nedeniyle evden çıkamayan genç yardım bekliyor
KONYA (AA) – Konya'nın Kulu ilçesinde yaşayan genç, yıllar önce tinerle soba yakmaya çalıştığı sırada çıkan yangında yüzünde oluşan yanık izlerinin tedavisi için yetkililerin yardımcı olmasını istiyor.
Miraç Tehik'in (23), 14 yaşındayken çırak olarak çalıştığı marangozhanede, soba yakmaya çalışırken elindeki tinerin alev alması sonucu yüzünde ileri derecede yanıklar oluştu. Tehik, geçirdiği 45 ameliyata rağmen atlatamadığı yanık izleri nedeniyle evine kapandı.
– Tek çare özel hastane
Tek katlı müstakil evlerinin bahçesinden dışarı çıkmayan Tehik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tedavisi için tek çarenin özel hastanede yapılacak 5 ardışık operasyon olduğunu söyledi.
Miraç Tehik, "Özel hastaneye gönderildim, tedavimin devam etmesi için yüklü para istendi. 9 yıldır tedavi olamıyorum. Babam inşaat işçisi. Aldığı asgari ücret ile 9 kişilik aileye zor bakıyor. Özel hastanede yapılacak ameliyatlar pahalı olduğu için karşılayamadık. Ben de artık normal hayatıma dönmek, çekinmeden gezmek istiyorum." dedi.
Baba Ebubekir Tehik ise oğlunun tedavisi için maddi durumunun yetersiz olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Tedaviye devam edemiyoruz. Her şeyi Cumhurbaşkanımıza söylemekten utanıyoruz aslında. Ama yapacak bir şeyimiz yok. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve hemşehrimiz Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'dan yardım bekliyoruz. Lütfen bize yardım edin, sesimizi duyun. Oğlum da diğer gençler gibi gezmek, yuva kurmak istiyor. Onun da doğal hakkı. Çocuğum doğuştan böyle değildi, bir türlü kabullenemedi. Askere alınmadı. Çürük raporu alınca çok üzüldü. Ben çocuğumun sağlığını istiyorum. Onun da vatana yararlı bir birey olmasını istiyorum. Bunun için de yardım bekliyoruz."
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