Yanmış kömür toplayarak ailesini geçindiriyor
Hava sıcaklığının geceleri eksi 20 derecenin üzerinde olduğu Ağrı’da, günlük hayat olumsuz etkileniyor. Kent merkezinde ikamet eden ve babasını kaybeden Mevlit Yardımcı (20), binaların önüne bırakılan yanmış kömürleri toplayıp torbalara doldurduktan sonra çöp kenarına getiriyor. Havaların soğuk olması nedeniyle yanmış kömürleri elemekte güçlük çeken Yardımcı, yaktığı ateş ile bir yandan ısınırken bir yandan da kömürleri elemeye çalışıyor. Soğuk havaya aldırış etmeden saatlerce yanmış kömürleri çatlamış elleriyle eleyen Yardımcı, elde ettiği kömürleri el arabasına yükleyerek esnaf ve vatandaşlara satıyor. Babasının ölmesi üzerine ailenin yükünü omuzlamak zorunda kalan Yardımcı, esnaf ve vatandaşlara sattığı yanmış kömürler ile günlük kazandığı 40 lira 7 kardeşi ve annesine bakıyor.
‘Dershaneye de başlasam evin ihtiyaçları kalır, Nasıl yapacağımı bilemiyorum’
En büyük hayalinin üniversite okumak olduğunu söyleyen Yardımcı, maddi imkânsızlıklar yüzünden dershaneye gidemediğini ve ailesine bakmak zorunda olduğunu belirtti. Havaların çok soğuk olduğunu mecburen ateş yakmak zorunda kaldığını dile getiren Yardımcı, kendisine ve ailesine uzatılacak yardım elini bekliyor. Zaman zaman konuşmakta güçlük çeken Yardımcı, “Dershaneye başlayacak param yok. Bu yüzden çalışıyorum, dershaneye de başlasam evin ihtiyaçları kalır. Nasıl yapacağımı bilemiyorum. Yetkililerden yardım istiyorum. Bütün evin yükü benim sırtımdadır. Bir ağabeyim var, oda Bursa’da askerlik görevini yerine getiriyor. Babam vefat etti, annem ev hanımı, zaten dul maaşını da anneme vermiyorlar. Mağdur kalmışız” dedi.
‘Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyorum, ateş yakmasak çalışamıyoruz’
Özellikle sabah saatlerinde havanın çok soğuk olduğunu ama mecburen çalışmak zorunda kaldığını vurgulayan Yardımcı, “Saat 06.00’da kömür toplamaya başlıyorum, saat 19.00’a kadar yanmış kömür toplamaya çalışıyorum. Günlük 40 lira kazanıyorum, ekmek parası işte ne yapalım. Havalar bazen eksi 30 dereceyi buluyor, havalar çok soğuk. Üniversite okumak ve dershaneye gitmek için Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyorum, ateş yakmasak çalışamıyoruz. Elimdeki eldivenleri görüyorsunuz. Elime eldiven takmışım, yırtılmış” ifadelerini kullandı.
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