Yapı Kredi'den “Sedir Dış Ticaret” paketleri

İSTANBUL (AA) – Yapı Kredi, dış ticaret üzerine faaliyet yürüten KOBİ’lere özel “Sedir Dış Ticaret” paketlerini kullanıma sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, “Sedir Dış Ticaret” paketleri Yapı Kredi’nin KOBİ Bankacılığı müşterilerine tüm bankacılık işlemlerinde sağladığı kolaylığın yanı sıra dış ticaret işlemlerinde de avantajlar sunuyor.

KOBİ’ler, bu paket sayesinde hem bankacılık hem de dış ticaret işlemlerini bir yıl boyunca tek bir ücret ödeyerek gerçekleştirmenin konforunu yaşayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi KOBİ ve Tarım Bankacılığı Grup Direktörü Aslı Düzenli, KOBİ’lerin ülke ekonomisine katkısının öneminin bilinciyle hareket ettiklerini ve KOBİ bankacılığı hizmetlerini bu doğrultuda geliştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Esnaf ve KOBİ müşterilerimize hizmet verirken öncelikle müşterilerimizi tanımaya odaklanıyoruz. Müşteri kitlemizin birbirinden farklı ihtiyaçlarına göre şekillendirdiğimiz ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve segment bazlı servis modelimiz sayesinde KOBİ bankacılığı alanında öncü bir rol üstlenmeye devam ediyoruz. Hedefimiz KOBİ’lere sağladığımız finansal desteği artırarak hem firmaları hem de faaliyet gösterdikleri sektörleri en iyi şekilde desteklemek. Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda, sürdürülebilir büyüme ve kalkınmadaki önemli rolü nedeniyle işletmelerin bankacılık ihtiyaçlarının yanı sıra dış ticaret işlemlerinde de destek vermek için ‘Sedir Dış Ticaret’ paketlerini müşterilerimizin kullanımına sunduk. İşletmenin dış ticaret işlem yoğunluğuna göre mini ve maksi seçenekleri bulunan paketlerimiz ile ithalat ve ihracat işlemlerinden doğan farklı masraf ve komisyonlarda önemli avantaj ve muafiyetler sağlıyoruz. Böylece ‘Sedir Dış Ticaret’ paketleriyle KOBİ’lerimize bankacılık ve dış ticaret işlemlerini bir yıl boyunca yalnızca tek bir ücret ödeyerek gerçekleştirme imkanı veriyoruz.”