Yaptıkları model uydu ile Türkiye birincisi oldular

Akdeniz Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Kısmı talebelerinden oluşan takım, 6,5 ayda geliştirdikleri model uydu ile Türksat 2. Milli Model Uydu Müsabakasında Türkiye birinciliği elde etti.

Türksat 2. Milli Model Uydu Yarışması’na 7-9 Eylül’de katılan Akdeniz Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Kısmı talebeleri Atilla Turgut Özyazgan, Şener Delibaş, Tahirhan Yıldızoğlu, Zeynel Deniz Arıcı ve Ali Türkay Avcı, koordinatörleri Doç. Dr. Selçuk Helhel idaresinde zaferli bir çalışmaya imzalaydı.

Akdeniz Üniversitesi Endüstriyel ve Medikal Uygulamalar Merkezi Elektro Manyetik Geçimlilik Laboratuvarlarında çalışmalar yapan talebeler, geliştirdikleri model uydu ile Türksat 2. Milli Model Uydu Yarışması’na katılarak Türkiye birincisi oldu.

Akdeniz Üniversitesi Elektromanyetik Alanlar ve Mikro Teknolojileri Kısmı Öğretim Abonesi Doç. Dr. Selçuk Helhel, müsabakada 4 esas miktarın dikkate alındığını söyledi. Bunların haberleşme sistemleri, titreşim, düşme ve dayanıklılık olduğunu belirten Helhel, standart uydularda bulunması gereken bu özelliklerin araştırmalarını talebelerin, üniversitedeki elektro manyetik dalgalardan temizletilmiş merkezde asıllaştırdıklarını belirtti.

Talebelerin bu özellikleri taşıyan model uyduyu kendilerinin planladığını anlatan Helhel, 6,5 aylık zamanda hazırlanan uydunun tamamen talebelerin galibiyeti olduğunu vurguladı. Düzey düzey yapılan müsabakaya 30 ekibin katıldığını ve rakamın zamanla 15’e düştüğünü kaydolan Helhel, finale kalan 12 ekibin planladıkları model uyduyu uçurmayı muvaffak olabildiğini söyledi.

Müsabaka sonunda takribî 93 puan alarak Türkiye birincisi olduklarını kaydolan Helhel, buradaki esas emelin, mühendislik fakültesi talebeleri ve başka alanlardaki bu mevzuya ilgi duyan talebeleri uydu ve uzay teknolojilerine yönlendirmek olduğunu belirtti.

Türkiye’nin son senelerde bilişim ve teknolojileri alanında majör atlamalar yaptığına işaret eden Helhel, şöyle devam etti:

“TÜBİTAK uzay mevzusunda da iyi seviyede. Artık yerli uydularımız yapabiliyoruz. Her ne kadar bunun içindeki bir ekip yongalar ve optik bileşenler hazır alınıyor olsa da en son çalışmalarda bu mevzuda da ciddi büyümeler var. Artık optik bileşenler de mikroçiplerin de yerlileri üretilecek. Birkaç sene içinde Türkiye’nin yüzde 85-90 mevkilerinde yerli uydusu olacak. Yüzde 85-90 yerli demek. Ehemmiyetli olan yerlilikten bahsettiğimizde, ortaya çıkan mahsulün karar vericisi siz misiniz? Bileşenlerine siz karar veriyor musunuz? Son olarak siz yönlendirebiliyor musunuz? suallerinin yanıtının ‘evet ‘olmasıdır.”

Akdeniz Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Kısmı 4’üncü sınıf talebesi Zeynel Deniz Hasırcı, 6,5 ay süren uydu çalışmasının kendileri açısından güçlü bir süreç olduğunu söyledi. Hasırcı, projenin elektronik tasarımlarının da kendilerine ait olduğunu belirtti.

Model uyduyu 500 metreye kadar çıkıp taşıyıcı yükü 400 metrede vazgeçecek biçimde programladıklarını ve bunu zaferle asıllaştırdıklarını anlatan Hasırcı, uyduyu sarih havadaki konumu, tazyik ve sıcaklığı veren görüntü alacak biçimde planladıklarını söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Kısım Başkanı Şükrü Özen de öğrencilerilerin çalışmalarını destekleyeceklerini kaydoldu.