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Yaralı baykuş tedavi edildi

27 Ekim 2016 Perşembe, 16:30
Yaralı baykuş tedavi edildi

ANKARA (AA) – Kahramankazan ilçesinde vatandaşların iş yerinde bulduğu yaralı baykuş tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Saray Mahallesi’nde bir fabrikanın çalışanları fabrikaya baykuşun girdiğini gördü. Baykuşun uçamadığını fark eden çalışanlar, durumu Belediyeye bildirdi.

Fabrikaya gelen Belediye ekipleri baykuşu alarak Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü. Burada belediye veterinerinin yaptığı muayenede baykuşun kanadının incindiği ve bu nedenle uçamadığı belirlendi.

Tedavi altına alınan baykuşun iyileşmesinin ardından doğaya bırakılacağı bildirildi.

yaralı baykuş

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