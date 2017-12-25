Yaralı dağ keçisini kurtarma mücadelesi

İstanbul’da Aralık ayının sonunda kendini gösteren güneş İstanbulluları mutlu etti. Yurdun dört bir yanında soğuk ve karlı hava etkisini gösterirken, İstanbul’da kış güneşi vatandaşları sokağa döktü. Havanın 10 dereceyi bulmasıyla birlikte günlerden Pazartesi olmasına rağmen İstanbullular sıcak havayı fırsat bilip şehrin dört bir yanında gezintiye çıktı.