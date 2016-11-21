Yaralı dağ keçisinin ayağı kesildi

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde vatandaşlar, iki ayağından zarar görmüş bir dağ keçisi bularak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi’ne haber verdi. Ekipler, ilk müdahalesini yaptıkları keçiyi Elazığ’daki Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi’ne yolladı. Hayvan hastanesinde tedavi altına alınan dağ keçisinin bir ayağı kurtarılırken, sol ön ayağı ise yapılan ameliyatla bilekten kesildi. Dağ keçisinin kesilen ayağının yerine yerine geçen kimse takılması planlanıyor.

Yunus Özhanlı