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Yaralı kartal tedavi altına alındı

07 Şubat 2017 Salı, 17:15

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SİVAS (AA) – Şarkışla ilçesinde Özel İdare çalışanları tarafından bulunan yaralı kartal, tedavi için görevlilere teslim edildi.

Şarkışla Özel İdare Müdürlüğünde görev yapan kepçe operatörü Şevket Yılmaz ve yardımcısı İrfan Pınarbaşı, Sarıçiçek köy yolunda kar temizleme çalışması yaptıkları sırada yaralı kartal gördü. Kanadı kırık kartalı ilçeye getiren Yılmaz ve Pınarbaşı, durumu Çevre ve Orman Müdürlüğü görevlilerine bildirdi.

İlçeye gelen görevliler, tedavi edilmek üzere kartalı teslim alarak kente getirdi.

Şarkışla Özel İdare Müdürü Şükrü Yavuz Yılmaz, duyarlı personeline teşekkür etti.

Şarkışla Sivas yaralı kartal

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