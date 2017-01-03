Yaralı kaz tedavisinden sonra doğaya bırakıldı

KONYA (AA) – Karapınar’da yaralı halde bulunan Sakarca kazı, Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliğinde yapılan tedavisinin ardından doğaya salındı.

Alınan bilgiye göre, sağlık memuru olarak görev yapan Ahmet Gönüllü, yol kenarında karlar üzerinde yaralı halde Sakarca kazı buldu. Gönüllü’nün çağrısıyla Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliği ekipleri tarafından teslim alınan yaralı kaz, tedavi altına alındı.

Yaralı kaz, tedavisi yapıldıktan sonra bulunduğu nokta yakınlarında doğaya bırakıldı.