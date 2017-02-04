Ana Sayfa   >   Genel   >   Yaralı kızıl şahine iki arkadaş sahip çıktı

Yaralı kızıl şahine iki arkadaş sahip çıktı

04 Şubat 2017 Cumartesi, 13:00

Benzer Konular

“Boncuk”u tedavi ettirmek için bin kilometre yol katettiler
Konya'da yaralı bulunan kara akbaba koruma altına alındı
Kurumlar psikiyatri tedavisi görenler için seferber oldu

KONYA (AA) – Konya’nın Yunak ilçesinde, yaralı bulunan kızıl şahine iki arkadaş sahip çıktı.

Yunak ilçesi Sülüklü Mahallesi’nde bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yanındaki arazide bir kızıl şahinin uçamadığını gören özel güvenlik görevlisi Erkan Yamaç ile arkadaşı Halil Merdane yaralı kuşu yakaladı.

İki arkadaş, açlıktan bitkin düşen şahine yiyecek verip, kanadındaki yaraları sarıp, sıcak bir odaya koydular.

Yamaç, yaptığı açıklamada, ” Arazide bir kuşun kanadındaki yara nedeniyle uçamadığını gördük. Arkadaşım sağlık memuru Halil ile hemen bir odaya alıp kanadındaki yarayı tedavi etmeye çalıştık. Kuş da olsa bir canlıya yardım etmekten mutluluk duyduk. Kuşun daha iyi tedavi edilip tekrar doğaya salınabilmesi için yetkili kurumlara haber verdik.” dedi.

tedavi yaralı kızl şahin

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet