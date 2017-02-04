Yaralı kızıl şahine iki arkadaş sahip çıktı

KONYA (AA) – Konya’nın Yunak ilçesinde, yaralı bulunan kızıl şahine iki arkadaş sahip çıktı.

Yunak ilçesi Sülüklü Mahallesi’nde bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yanındaki arazide bir kızıl şahinin uçamadığını gören özel güvenlik görevlisi Erkan Yamaç ile arkadaşı Halil Merdane yaralı kuşu yakaladı.

İki arkadaş, açlıktan bitkin düşen şahine yiyecek verip, kanadındaki yaraları sarıp, sıcak bir odaya koydular.

Yamaç, yaptığı açıklamada, ” Arazide bir kuşun kanadındaki yara nedeniyle uçamadığını gördük. Arkadaşım sağlık memuru Halil ile hemen bir odaya alıp kanadındaki yarayı tedavi etmeye çalıştık. Kuş da olsa bir canlıya yardım etmekten mutluluk duyduk. Kuşun daha iyi tedavi edilip tekrar doğaya salınabilmesi için yetkili kurumlara haber verdik.” dedi.

