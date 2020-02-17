Yaralı köpeğe Bünyan Belediyesi sahip çıktı
KAYSERİ (AA) – Kayseri'nin Bünyan ilçesinde ayağı kırılan sokak köpeğine Bünyan Belediyesi ekipleri sahip çıktı.
Ekipler, Sümer Mahallesi sakinlerinin ihbarı üzerine, sağ ayağı kırık olan köpeği, belediyeye ait barınağa götürdü.
Buradaki ilk müdahalenin ardından ilçe merkezindeki bir polikliniğe götürülen köpek, tedavi altına alındı.
Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, yaptığı açıklamada, "Biz yardımsever bir toplumuz. Vatandaşlarımızdan beklentimiz, bizler gibi bir can taşıyan hayvanlarımıza sahip çıkıp, onları korumalarıdır. Biz belediye olarak imkanlarımız ölçüsünde elimizden geleni yapıyoruz. Bu hususta vatandaşlarımızdan da duyarlı olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
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