Yaralı köpeğin röntgen filmini görenler şok oldu

Röntgende, köpeğin vücudunda çok sayıda saçma olduğu görüldü.

Bitez sahilinde yaralı bir halde yatan köpeği gören vatandaşlar durumu hayvan hakları derneği başkanı Füsun Uslu’ya bildirdi. Köpeği acil olarak veterinere götüren Uslu, gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Yaralı köpeğe müdahale eden veteriner, hayvanın neden bu halde olduğunu araştırmak için röntgenini çekti. Röntgeni inceleyen veteriner köpeğin vücudunda soluk borusuna kadar saçma olduğunu gördü. Yaralarına pansuman yapılan ve saçmaları temizlenen köpek daha sonra Bodrum Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü. Köpeğin tedavisinin devam ettiği ve durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu konuyla ilgili Bitez sahilinde araştırma yaptıklarını belirterek, “Bizi bir vatandaş aradı sahilde yaralı bir köpek var diye. Bitez sahilinde yaralı bir köpek olduğunu söyledi. Biz hemen köpeği alıp veterinere götürdük. Orada röntgenleri çekildi. Hayvanın durumu iyi değil, soluk borusuna kadar saçma var. Konunun peşindeyiz” dedi.

Tuba Ayhan

