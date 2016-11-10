Yaralı puhu kuşuna vatandaşlar sahip çıktı

Konya’nın Ereğli ilçesinde sol kanadından yaralı hale vatandaşlar tarafından bulunan “puhu” kuşu jandarmaya teslim edildi.

Ereğli ilçesine ast Atakent Mahallesi’nde arazisi bulunan Bekir Altıntaş, arazide dolaştığı sırada zarar görmüş haldeki bir kuşu yılan yerken buldu. Baykuş sandığı kuşu yanında alarak evine götüren Bekir Altıntaş, akrabası Fatih Koçak ile birlikte internette yaptıkları araştırmada yaralı kuşun baykuşgiller familyasından olan Bubo cinsinden olan “puhu” kuşu olduğunu öğrendi. Bunun üzerine zarar görmüş kuş, Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı’na teslim edildi.

Konuşmaya engeli olan Bekir Altıntaş namına yorumlama yapan “Fatih Koçak, ağabeyinin kuşu kendi arazisinde bulduğunu belirterek, “Kuşu karga ve yılan yerken bulmuş. Biz gerçekte baykuş sandık ama daha sonra internetten bakarak ‘Puhu’ kuşu olduğunu anladık. Kuşu jandarmaya teslim edeceğiz. Oradan da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden arkadaşlar gelerek kuşu teslim alacaklar” dedi.

Yırtıcı olduğu için kuştan korktuklarını ve bir süre ellerine alamadıklarını söyleyen Koçak, “Sonradan alıştık hayvancağız zaten yarasının derdine düşmüş. Bize karşı her hangi ısırma veya saldırma durumu söz konusu olmadı” diye konuştu.

Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilen ‘Puhu’ kuşunun Doğa Koruma ve Ulusal Parklar Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.