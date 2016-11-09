Yaralı yavru yaban keçisi tedavi ediliyor

NİĞDE (AA) – Vücudunda kırıklar bulunan yavru yaban keçisi, tedavi altına alındı.

Ulukışla ilçesinde bir çoban, Bolkar dağları mevkisinde yaralı halde yavru bir yaban keçisi buldu.

Çobanın bilgi vermesi üzerine olay yerine giden Niğde Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaralı hayvanı teslim alarak tedavi etmek üzere Tarsus Yaban Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Hayvanat Bahçesi Müdürlüğüne götürdü.

Veteriner hekimler tarafından yapılan kontrolde, keçinin çeşitli yerlerinde kırık tespit edildi.

Yavru keçinin sağlığına kavuştuğunda tekrar doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.