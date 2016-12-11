Ana Sayfa   >   Genel   >   Yaralılar pikaplarla hastaneye taşındı

Yaralılar pikaplarla hastaneye taşındı

İstanbul Beşiktaş’ta çevik kuvvete yönelik düzenlenen bombalı saldırının ardındaki olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

11 Aralık 2016 Pazar, 00:49
yaralilar-pikaplarla-hastaneye-tasindi

Benzer Konular

besiktas-patlamasinda-yaralananlar-hastanelere-tasindi
Beşiktaş patlamasında yaralananlar hastanelere taşındı
selcukludan-gunumuze-konyaya-goc-paneli
Selçukludan günümüze Konyaya göç paneli
boks-imaj-kaybina-ugruyor
Boks imaj kaybına uğruyor

İstanbul Beşiktaş’ta çevik kuvvete yönelik düzenlenen bombalı saldırının ardındaki olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Olayda birincil etapta yaralanan çok sayıda polis çevredeki araçlar göre hastanelere kaldırıldı. Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi ve Okmeydanı Eğitim ve Araştırma hastanesi ilk olarak olmak üzere çevre hastanelere kaldırılırken, bazı polislerin olay yerine yakın pikaplarla hastaneye getirildiği görüldü.

Volkan Kayalar

" name= pikaplarla Taşındı yaralılar yaralılar pikaplarla hastaneye taşındı

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet