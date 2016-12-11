Yaralılar pikaplarla hastaneye taşındı

İstanbul Beşiktaş’ta çevik kuvvete yönelik düzenlenen bombalı saldırının ardındaki olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Olayda birincil etapta yaralanan çok sayıda polis çevredeki araçlar göre hastanelere kaldırıldı. Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi ve Okmeydanı Eğitim ve Araştırma hastanesi ilk olarak olmak üzere çevre hastanelere kaldırılırken, bazı polislerin olay yerine yakın pikaplarla hastaneye getirildiği görüldü.

Volkan Kayalar