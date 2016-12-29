Yardım isteme bahanesiyle bağış kutusunu çaldı

KONYA (AA) – Konya’da aç olduğu için yardım isteme bahanesiyle geldiği mağazadaki bağış kutusunu çalan şüpheli, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Merkez Selçuklu ilçesi Yapıcı İş Merkezi’ndeki bilgisayar mağazasına gelen şüpheli, karnının aç olduğunu söyledi.

Yardım edileceğinin söylenmesi üzerine beklemeye başlayan şüpheli, çalışanlar müşteriyle ilgilendiği sırada masanın üstündeki bağış kutusunu montunun cebine koydu.

Şüpheli ayrıldıktan sonra, iş yeri sahibi bağış kutusunun yerinde olmadığını fark etti.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, şüphelinin bağış kutusunu montunun cebine koyması yer alıyor.

İş yeri çalışanlarından Mehmet Emre Tutmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mağazaya gelen şüphelinin karnını doyurmak için bir arkadaşını simit almaya gönderdiklerini söyledi.

Meşgul olduklarını görünce şüphelinin bağış kutusunu çaldığını belirten Tutmaz, “Daha sonra ‘Lavaboya gidiyorum.’ deyip çıktı. Bir daha da gelmedi. O gidince yardım kutularından birinin olmadığı fark edip, güvenlik kamerasına baktık ve kutuyu cebine koyduğunu gördük.” diye konuştu.

Tutmaz, şüpheli hakkında şikayetçi olmadıklarını kaydetti.