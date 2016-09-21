'Yardımın yasaklanması insanları ölüme terk etmek anlamına geliyor'

ŞANLIURFA (AA) – İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye’ye 6 yıl içerisinde 267 tır insani yardım gönderdiklerini belirtti.

Hayırsever Türk milletinin insani yardım konusunda platforma yıllardır ciddi destek verdiğini ifade eden Gerem, son 2 ayda ise insani koridorun olmaması nedeniyle yardımların sağlıklı şekilde sınır ötesine ulaştırılamadığını belirtti.

“Son giden yardımlar bazı güçler tarafından bombalandı”



BM’nin bir an önce insani yardım koridorunu güvenli hale getirmesi gerektiğini vurgulayan Gerem, “Özellikle son giden yardımlar bazı güçler tarafından bombalandı. 20’ye yakın tırda 12 kişinin şehit olması bizi son derece üzmüştür. BM’nin yapacağı öncelikli iş insani yardım koridorunu güvenli hale getirmektir. İnsani yardımın yasaklanması ölüme terk etmek anlamına geliyor. BM’nin, ‘Suriye’de 20 tır insani yardım bombalandı’ diye yasak getirmemesi lazım. Çoluk, çocuk insanlar aç ve susuz orada perişan durumdalar. Bütün dünyaya özellikle Batı’ya BM’ye şu andaki koalisyon güçlerinin birinci öncelikli işi mağdur durumdaki kişilere insani yardımın sağlıklı bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak olmalıdır.” diye konuştu.

Gerem, Fırat Kalkanı Harekatı sayesinde ise Suriye’ye bir insani yardım koridorunun açılmasını umut ettiklerini dile getirdi.

Suriye’ye insani yardımın ulaştırılabilme imkanının hala olduğuna inandıklarını anlatan Gerem, “BM’nin güvenilir bölge oluşturmasını temenni ediyoruz. İnsani yardım gibi çok önem arz eden bir konuda BM’nin yasak getirmesi kabul edeceğimiz bir konu değil.” dedi.