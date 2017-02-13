Yargıtay Başkanı Cirit, Beyşehir'de

KONYA (AA) – Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Beyşeşehir ilçesini ziyaret etti.

Cirit, Adalet Bakan Yardımcısı Bilal Uçar, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek, Müsteşar Yardımcısı Basri Bağcı, Yargıtay Genel Sekreteri Yaşar Şimşek, Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Acarlı ile bazı bakanlık yetkilileriyle Beyşehir’e geldi.

Cirit ve beraberindekiler, ilçede Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi’ni ziyaret etti.

Kooperatifte incelemelerde bulunan Cirit, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin bir markası olan Huğlu’nun, aynı zamanda bir dünya markası haline geldiğini söyledi.

Türkiye’nin son dönemde milli savunma sanayisindeki gelişmesine dikkati çeken Cirit, şunları kaydetti:

“Günümüzde savunma sanayisi sağlam ve güçlü olan ülkeler bağımsız olabilir. Bunu yapabilmesi için de tabi ki milli silahını üretmesi gerekiyor. Gerçekten son zamanlarda gerek Aselsan, gerekse Havelsan da çok büyük atılımlar yaptı. Kendi tankımızı, kendi gemimizi ve kendi yazılımlarımızı yapıyoruz. Gerçekten son zamanlarda göz kamaştırıcı bir şekilde milli savunma sanayisinin gelişmesine tanık olduk. Bunun daha da gelişeceğine inanıyorum. Huğlu’nun milli savunma sanayi konusunda da bir önderlik yapacağına ve buranın da milli savunma sanayisine daha fazla katkıda bulunacağına inanıyorum. Milli piyade tüfeğimizin bir kısmı burada üretiliyor. İnşallah gelecekte tamamı burada üretilir hale gelecek.”

Cirit ve beraberindekiler daha sonra Beyşehir’de tarihi Eşrefoğlu Camisi ile eski Türk ürünlerinin sergilendiği eşya deposunu ziyaret etti.