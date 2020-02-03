Yarı yıl tatili sonrası öğrenciler ders başı yaptı
AKSARAY (AA) – Aksaray'da 2019-2020 eğitim-öğretim yılı yarı yıl tatilinin sona ermesinin ardından 83 bin 361 öğrenci ders başı yaptı.
Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.
Yarı yıl tatilinin ardından ilk ders zilini çalan Dinçer, yaptığı konuşmada, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Aksaray'da eğitim seviyesinin artması için çalıştıklarını belirten Dinçer, "Öğrencilerimiz çok çalışmalı, çok kitap okuyarak kendisini geliştirmeli. Sizin için zor bir dönem başlıyor. Tatil geride kaldı. Artık ders çalışma zamanı. Allah zihin açıklığı versin." diye konuştu.
Dinçer'in, öğrencilere kitap dağıtmasının ardından program sona erdi.
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