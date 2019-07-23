Yarım asırdır ürettiği kaşıklarla baba mesleğini sürdürüyor
KONYA (AA) – ENGİN ÖZEKİNCİ – Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Bozkır ilçesi sınırında bulunan Bademli Mahallesi'nde 49 yıldır ahşap kaşık imal eden Hasan Ünal, babasından öğrendiği mesleğini yaşatmanın mücadelesini veriyor.
Evinin bodrumuna küçük bir atölye kuran 69 yaşındaki Hasan Ünal, ardıç ve şimşir ağaçlarından oyarak yaptığı kaşık ve kepçeleri, turistlere satarak hem geçimini sağlıyor hem de ata mesleğini yaşatıyor.
Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğine 19 yaşında başladığını söyledi. Kaşık üretiminde mesleğin son ustalarından biri olduğunu dile getiren Ünal, "Bu bölgede kaşık üreten yaşları 70 civarında bir avuç usta kaldı. Ben de onlardan biriyim. Keyifle ve severek yaptığımız bu mesleği sürdürecek ustalar da yetişmiyor. Önceden kaşık üretimi bu mahalledeki yüzlerce ailenin geçim kaynağıydı ama artık çok az kişi bu mesleği yapıyor. İmal ettiğimiz kaşıkları hem hatıra hem de hediyelik eşya olarak turistlere satıyoruz." diye konuştu.
– "Gençler mesleğe heves etmedi"
Ünal, turistlerin kaşık üretimini ilgiyle izlediğini belirterek, şöyle devam etti:
"Kaşığın nasıl yapıldığını görmek için birçok otelden turistler geliyor ve yaptığım işi hayretle izliyor. Şimdi ise bu sanat bitmek üzere. Ustaların çoğu öldü. Zaman geçtikçe ustalar azaldı. Gençler de mesleğe heves etmedi. Köyümüzde bir zamanlar çok kaşık ustası vardı. Şimdi ise köyde kaşık işleyen üç kişi kaldı. Mesela benim dört oğlum var. Biri bile bu ata mesleğini öğrenmek istemedi, köyden ayrılıp gurbete gittiler, başka işlerle uğraşıyorlar."
– "Kaşıkları süs amaçlı kullanıyorlar"
Sağlığı el verdikçe mesleğini sürdürmek istediğini aktaran Ünal, şunları kaydetti:
"Elim keser tuttuğu müddetçe bu işi yapacağım, köyümü ve Türkiye'mi tanıtacağım. Babam vefat ettikten sonra da bu mesleği devam ettirdim. Çocukluğumda günde 10-12 deste kaşık yapardık. Ailelerin tek geçim kaynağı kaşık yapmaktı. Evlerde herkes yemek için tahta kaşık kullanırdı. Şimdi devir değişti, bizim kaşıkları süs amaçlı kullanıyorlar. Antalya'daki otellerden çok sipariş alıyoruz. Üreten az olduğu için elimizde mal kalmıyor, yetiştiremiyorum. Allah'a şükür ekmek param çıkıyor, kimseye muhtaç olmuyorum, çalışıyorum ve çalışacağım çünkü sanatı seviyorum."
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