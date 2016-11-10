Yarım saat süren yağmur yolları göle çevirdi

Kuşadası’nda günler öncesinden meteoroloji müdürlüğü kadar uyarısı yapılan şiddetli sağanak yağmur ve kasırga 30 dakika da Kuşadası’nı felç etti. Yağmur nedeniyle çevre yolunun otogar kavşağı ile ticaret odası bölümü ile Salı Pazarı’ndaki köprülü kavşaklar, şehir halkı merkezindeki ana arterlerden İnönü Bulvarı, belediye önü ve Adalızade Mezarlığı kavşağı göle döndü. Yolların göle dönmesiyle birlikte bir takım araçlar suya gömüldü. Belediye yetkililerin zorunlu önlemi almaması nedeniyle herkes kendi imkanlarıyla yağmur sularıyla uğraş etmek zoruda kaldı. Söke-Kuşadası-İzmir karayolununKuşadası otogarı ile Kuşadası Ticaret Odası arasında bölümünün suyla kaplanması üzerine yol geçici süreyle trafiğe kapandı. Vatandaşlar, günler öncesinden meteorolojinin uyarmasına karşın Kuşadası’nın yarım saatlik yağmurla göle dönmesine ve yetkililerin zorunlu önlemleri almamasına sert tepki gösterdi.

Zafer Hacısalihoğlu