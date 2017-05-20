Yaşam mücadelesi veren Enis’e yardım eli

Enis’in ambulans uçakla İngiltere’ye gitgide artarak, uzun süreli bilirkişi bakımına ihtiyaç duyulan tedavisinin başlaması için gereken 30 bin pound bir bağış sitesi üzerinden toplanıyor. Kampanya çerçevesinde annesi Işık Halkası Işık’ın İngilizce öğretmeni olarak atama yaptığı Bahçeşehir Koleji, okul idaresi ve aile birliğince, mektep bahçesinde kermes düzenlendi. Kermesten elde edilecek gelirin Enis’in İngiltere’de yapılacak tedavisi için harcanacağı öğrenildi.

Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan kermesi ziyaret ederek, Enis’e ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tedavi için gereken miktarın büyük bir bölümünün kısa sürede toplanmış olmasının Türk milletinin dayanışma ruhu ile hareket ettiğinin önemli bir göstergesi olduğuna göze çarpan eden Kaymakam Güldoğan, “yavrumuz inşallah kısa sürede şifa bulur ve ailesi ile yaşamına mutluluk içinde devam eder. Bu etkinlikte gösterdikleri dayanışma ruhu için emeği geçen herkesi kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Dalaman Bahçeşehir İlköğretim Okulu, aile birliği başkanı Zeynep Belirgin ise şunları dile getirdi; “Okulumuz öğretmenlerinden Ayla hanımın oğlu Enis, can sıkıcı bir kaza geçirdi. Tedavisi için zorunlu olan parayı bitirmek amacı ile bu kermesi düzenledik. Çevreden, öğretmenlerimizden, öğrencilerimizden koskocoman destek gördük. Mektep kurucumuz Tarık bey, müdürümüz Abdullah bey ve okul aile birliği olarak bu etkinliği düzenlemeye karar verdik. Enis’in tedavisi için 30 bin pounda gereksinim vardı. Isparta’da tedavi görüyor. Ambulans uçak ile İngiltere’ye gitmesi gerekiyor. Annesinin ne olursa olsun çocuğumdan vazgeçmeyeceğim sözü üzerine bu harekete başladık. İyi yaptığımızı düşünüyorum. Katılım fazla güzel oldu”

Cihat Cura

