Yaşam tadında aylık buluşmaların bu ay ki konuğu Orhan Gencebay

Medicana International İstanbul Hastanesi ve Hayat Dergisi işbirliğinde her ay ahenkli olarak gerçekleştirilen ‘Yaşam Tadında Aylık Buluşmalar’ etkinliğine büyük sanatçı ‘Orhan Gencebay’ konuk oldu. Etkinliğe ünlü sanatçı Gencebay oyuncu Defne Yalnız ve Metin Yıldız, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Vekili Hikmet Gülay, hastane yöneticileri ve fazla sayıda seçkin davetli katıldı. Afiyet hizmetinin yanı sıra Beylikdüzü sakinlerine, hastalara ve refakatçilerine moral belirlemek ve farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinlik katılımcılardan yoğun alaka fark etti.

“Sağlığımı, kendimle barışık olmama borçluyum”

Bu tür faaliyetler vasıtasıyla hayranlarıyla sohbet etme şansı bulmaktan büyük mutluluk duyduğunu gösteren Orhan Gencebay, “Bu akşam çok sevgili dostlarla beraberiz. Birbirimize moral vermemiz fazla manâlı. Ben bunu bestelerimle anlatmaya çalışıyorum, çünkü sevenlerimle bu şekilde iletişim kurduğumuza inanıyorum” dedi.

Söyleşide, sağlığını ve zindeliğini eski sporcu olmasıyla beraber, kendiyle barışık olmasına da borçlu olduğunu gösteren Gencebay, “Dinç almak hepimiz için son derece manâlı. Dürüst bir yaşam tarzı atamak, ahenkli egzersizi hayatımızın odak noktasına ayarlamak ve sağlık durumu kontrollerini aksatmadan yaptırmak gerekiyor. Bunun yanına, insanın iç dünyasında barışma ve rahat olması da sağlıklı olmanın en temel adımlarından biri. Benim için bu iç huzuru sağlayan en önemli noktalardan biri sanat, bilhassa de müzik. Müzik ruhun gıdasıdır; bununla beraber huzur veren ve tedavi edici özellikleriyle de sağlığa büyük katkısı var. Tüm sevenlerime kendileriyle barışık olmaları, sanatı kucaklamaları ve sağlıklarına gereken önemi vermelerini öğüt ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Orhan Gencebay hepimizin kalbine dokunan sanatçılardan”

Proje hakkında bilgi veren hastanenin Genel Müdürü Dr. Ulvi Ünal, “Medicana International İstanbul Hastanesi olarak Hayat Dergisi ile her ay ‘Yaşam Tadında Aylık Buluşmalar’ projesini hayata geçiriyoruz. Dünya Sağlık Örgütü sağlığı tanımlarken iyilik ve ruh iyiliğini de işin işine katıyor. Biz, bu tip sosyal çalışmalarının hastalarımıza ve insanlara yardımsever olacağına inanıyoruz. Bu bölgedeki vatandaşlarımızı hastanemizde ağırlıyoruz. Sevilen kişilerle beraber olmaya ve yaşamdan kesitler aktarmaya çalışıyoruz. Böylece onların ruhlarına biraz dokunmayı arzuluyoruz. Bu akşam kıymetli sanatçımız Orhan Gencebay ile beraberiz. Kendisi hepimizin kalbine dokunan sanatçılarımızdan” şeklinde konuştu.

“Amacımız yeni dostluklara temel atmak”

Projede katkısı olan Yaşam Dergisi Ayrıcalık Sahibi Leyla Peker ise “Bu projeye başlarken amacımız, kaybolan değerleri ve dostlukları canlandırmak ve yeni dostlukların temelini atmaktı. İstedik fakat millet her ay bir araya gelsin ve yeni dostluklar oluşsun. Dört yıl önce yola çıktık ve çok hoş destekler aldık. Bu akşam Türk Sanat dünyasının duayeni, yapıtaşı Orhan Gencebay’ın da bizimle birlikte olmasından fazla mutluyuz” dedi.