KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir’de uyuşturucu ile mücadele etmek amacıyla hizmete açılan “Yaşamayı Seviyorum Danışma Merkezi” basına tanıtıldı.

Dayanışma merkezini ziyaret eden Vali Necati Şentürk, yaptığı açıklamada, madde bağımlısı gençleri uyuşturucudan kurtarmak ve onların topluma faydalı bireyler olarak tekrar kazandırılması amacıyla merkezin kurulduğunu söyledi.

Madde bağımlısı gençlerin tekrar hayata kazandırılmasının paha biçilemez bir duygu olduğunu vurgulan Şentürk, “Ülkemizi tehdit altına alan uyuşturucu gençlerin en büyük belası. Hatta bazı kullanılan maddeler gençleri ölüme kadar sürüklüyor. Uyuşturucu maddeyle mücadele için Valilik olarak bu projeyi hayata geçirdik. Burada tedavi gören 30 gencimiz ile sık sık görüşerek, onlara destek oluyoruz.” ifadelerini kullandı.

İl Emniyet Müdürlüğünde, sadece uyuşturucu ile mücadele eden gruplar oluşturulduğunu, ekiplerin gece-gündüz bu konuyla ilgili çalışmalar yürüttüklerini aktaran Şentürk, şunları kaydetti:

“Çok yönlü bir tedavi uyguluyoruz. Evlatlarımız hünerli, nitelikli ve donanımlı şekilde meslek ve sanat sahibi yapmak, topluma faydalı birey olmalarını sağlayacağız. Kurs alan çocuklarımıza harçlık da veriliyor. Gençlerimizin yarıda bıraktıkları eğitimlerini tamamlamaları için de gayret gösteriyoruz. Burada gençlerimizin eğitimlerini tamamlamak üzere mesleki açık lise eğitimi de veriyoruz. 14 gencimiz ders görüyor. Ayrıca çocuklar Kur’an-ı Kerim öğreniyor, ibadetlerini de yapıyorlar. Gençlerimiz manevi bir boşluk içerisindeler, kendilerini yalnız ve toplumda dışlanmış hissetmemeleri için onlara ahlaki, insani değerler aşılamaya çalışıyoruz. Üç hafta önce buraya gelen gençlerimiz, bugün uyuşturucu kullanmıyorlar. Merkez her gün her saat açık.”

Sağlık Bakanlığı ve Ahiler Kalkınma Ajansının desteğiyle açılan Yaşamayı Seviyorum Danışma Merkezinde, Emniyet, Gençlik Hizmetleri ve Spor, Aile ve Sosyal Politikalar, Milli Eğitim, Sağlık, Halk Sağlığı il müdürlükleri, İl Müftülüğü ve İş-Kur birimlerinin de mevcut olduğu belirtildi.