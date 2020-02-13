“Yaşayan İnsan Hazineleri” ödüllü davul ustası Adem Göçer:
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir'de, "Bozkırın Tezenesi" Neşet Ertaş'tan sonra "Yaşayan İnsan Hazineleri" ödülüne layık görülen ikinci sanatçı davulun efsanesi Adem Göçer, ödülü Abdal kültürüne emek veren tüm sanatçılar adına aldığını belirtti.
Kırşehir'de yaşayan 62 yaşındaki Göçer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende aldığı "Yaşayan İnsan Hazineleri" ödülünün sevincini, İl Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır ile paylaştı.
Çalışır'ı ziyaretinde konuşan Göçer, büyük usta Neşet Ertaş'ın 2006 yılında aldığı "Yaşayan İnsan Hazineleri" ödülünü şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden kendisinin almasından büyük mutluluk duyduğunu söyledi.
"Abdallık Geleneği, Davul Yapımı ve İcrası"nda bu ödüle layık görüldüğünü belirten Göçer, "Çok mutluyum. Neşet Ertaş'ımızdan sonra acizane bu unvana layık görülmek çok güzel. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu ödül bir tek benim değil. Şehrimin, insanlarımızın, Kaman'ın, Kırşehir'in ve abdallarımızın ödülüdür." dedi.
Göçer, ödülün verilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, "52 yıl önce babamın yanında davul çalmaya başladım. Bidonlar falan filan yoktu, tenekelerle çalışıyorduk. Soba borularını elimize alıyorduk, omzumuza iple bağlayarak çalardık. Yanımızda çok sanatçı yetişti." diye konuştu.
Çalışır da Kırşehir'de davulun efsanesi Adem Göçer'in aldığı ödülle tarihe geçtiğini vurgulayarak, "Kendisine emekleri için teşekkür ediyorum. Bundan sonra da diğer branşlarda 'Yaşayan İnsan Hazineleri'ne müracaatlar yapılacaktır. İlimiz, kültürlerini yaşatmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.
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