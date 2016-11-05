Yaşayan Köy Müzesi ilgi görüyor

ANKARA (AA) – Ankara’nın Beypazarı ilçesinde bir süre önce ziyarete açılan Yaşayan Köy Müzesine vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Beypazarı Turizm Derneği Başkanı ve müzenin kurucusu Harun Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Macun Mahallesi’nde bulunan müzede, Anadolu mimarisinin ve kültürünün izlerinin görüldüğünü söyledi.

Anadolu’nun mimari çeşitliliğini sergilemek üzere müzeyi açtığını dile getiren Demir, yaklaşık 4 yıl süren çalışmaların ardından Ağustos 2016’da hizmete açılan müzeye vatandaşların ilgi gösterdiğini belirtti.

Demir, “Herkese Yaşayan Köy Müzesini görmesini tavsiye ediyorum. Anadolu’yu tam anlamıyla gezemeyenler, Anadolu’nun kültürünü ve zenginliğini burada rahatlıkla görebilir.” dedi.