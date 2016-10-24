Yaşlı kadının kırılan omzu protez takılarak düzeltildi

Konya’da 81 yaşındaki kadının kırılan omzu, Konya Hospital’de takılan protezle düzeltildi.

Konya’da yaşamış Kezban Gülcü, 3 hafta önce banyoda dengesini kaybederek yere düştü. Acılar içinde kalan yaşlı kadın, yakınları göre çağrılan ambulansla Konya Hospital’e kaldırıldı. Burada tedavi edilen Gülcü’nün omuz bölgesinde kırık olduğu saptanarak ameliyata alındı. Başarılı geçen ameliyatın gerisinde omzuna takılan protezle yaşlı bayan sağlığına kavuştu.

Ameliyatı gerçekleştiren takım adına hasta hakkında veri veren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Tunç Cevat Öğün, “Evde düşme sonrası omuz bölgesinde kırığı olan hastamıza yerine geçen kimse uygulaması yaptık. Bu Nedenle kırığın kaynamasını beklemeden hemen harekete başlama ve yaşlılığın getireceği dezavantajları önleme durumumuz oldu” dedi.

Kırılan omzuna yerine geçen kimse takılan Kezban Gülcü ise, “Banyoda düştüm kolum kırıldı. sonra hastaneye gelerek, ameliyat oldum. Buradaki doktorlardan Allah razı olsun” diye konuştu.