Yaşlı kadının otobüste bıraktığı çantadan servet çıktı |Mersin haberleri

Edinilen bilgiye takriben, 74 yaşındaki S.I., engelli oğluyla birlikte dün sabah saatlerinde merkez Yenişehir ilçesinin plato olarak tanıdık Mehrican Mahallesi’ne gitmek için Emrah Gültekin idaresindeki Büyükşehir Belediyesi’nin millet otobüsüne bindi. Yolda otobüsün arızalanmasından dolayı öbür bir otobüs çağrıldı. Oğlu ve ihtiyar kadın ile diğer yolcular gelen otobüse bindirilirken, kadın çantasını ilk arabada unuttu. Bir vakit yolculuğuna sürekli kadın, çantasını ilk araçta unuttuğunu gördü. Bunun üstüne otobüs şoförü aranarak, durumdan haberdar edildi. Olayın bildirilmesi üstüne otobüs şoförü Emrah Gültekin, çantayı muhafaza altına alarak, Makine İkmal Şube Müdürlüğü’ne teslim etti. Burada yapılan ilk incelemede çantada yüklü miktarda para ve altın olduğu görülünce, koşul polis ekiplerine bildirildi. İhbarın üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Fazla sayıda polis kadar takriben 1 saat süren sayımda çantanın içerisinde 170 bin 320 lira para, aralarında 18 çeyrek, 2 de bütün altın ile kolye, bilezik, yüzüklerin olduğu, piyasa değeri minimum 50 bin lira olan ziynet eşyası olduğu belirlendi.

öte taraftan, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de müdürlüğe gelerek olayla ilgili bilgi aldı.

