Yaşlılara Destek Programı tanıtıldı

KAYSERİ (AA) – Kayseri Büyükşehir Belediyesince hazırlanan ve yaşlıların korunması, desteklenmesi ile bakımlarının yapılarak yaşamlarının kolaylaştırılmasını amaçlayan Yaşlı Destek Programı’nın tanıtımı yapıldı.

Yaşlı Destek Programı’nın (YADES) tanıtımı amacıyla Kayseri Huzurevinde tanıtım programı düzenlendi.

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, programda yaptığı konuşmada, insan yaşamının doğal bir süreci olan yaşlılık döneminde hastalıkların arttığına işaret ederek, insanların bu dönemde ilgi ve sevgiye daha çok ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Yaşlılara en iyi hizmetin verilmesi gerektiğini belirten Kamçı, projeyi uygulayacak olan Büyükşehir Belediyesini tebrik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de toplumun her kesiminin, çok daha huzurlu ve rahat yaşamasını temin etmek için gece gündüz çalıştıklarını, bu anlamda yaşlılara büyük kolaylık sağlayacak olan YADES’i hazırladıklarını ifade etti.

Kentin milli ve manevi hassasiyetleri, örf, adet ve geleneksel yapısı gereği yaşlılara huzurevinde bakımın en son seçenek olduğu görüldüğünü dile getiren Çelik, şöyle konuştu:

“Ailelerimiz çekirdek aile olarak yaşamayı daha fazla tercih eder hale geldi. Haliyle kendi evlerinde yaşayan yaşlılarımızın hayatlarını kolaylaştıracak destekler vermek gerekiyor. İşte YADES projemizle Kayseri’de yaşayan 65 yaş ve üzeri yaşlılarımıza evlerinde destek vereceğiz. Yaşlılarımızın mutlu ve huzurlu bir yaşlılık dönemi geçirmesini sağlamak projemizin temel hedefidir. Bunun için ailelerin yetersiz kaldığı ve destek veremediği yaşlılarımızın yanında Büyükşehir Belediyesi olacak. Yaşlılarımızı yalnız bırakmayacağız. İhtiyaç duymaları halinde yaşlımızın kişisel temizlik ve bakımını bu proje çerçevesinde biz yapacağız. Yaşlılarımızın evlerinin genel temizliğini yine ekiplerimiz gerçekleştirecek. Yaşlılarımızın evlerindeki basit tadilat ve onarım işlerini yine biz üstleneceğiz. Çağrı merkezi aracılığıyla yaşlılarımız 7 gün 24 saat bize ulaşabilecekler.”

Konuşmaların ardından Vali Kamçı ve Başkan Çelik, YADES’te görev alan personelle sohbet etti.