Yat tutkunlarının merakla beklediği fuar başladı

İlçenin Yat Limanı’nda aralarında tanıdık olmayan ülkelerinde bulunduğu 36 acentenin temsilcilerinin katıldığı fuarda toplam 16 yat sergileniyor. Kordon her tarafında sıralanan lüks ahşap ve motor yatlar yerli ve tanıdık olmayan turistlerin ilgisini çekiyor. Yat acentelerinin alaka gösterdiği fuarda yer alan tekne yetkilileri ve personel ,verdikleri hizmetler hakkında bilgilendirmede bulunuyor.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Erol Algül, yaptığı açıklamada, 36 yıldır gerçekleştirdikleri bu etkinlikle, yat turizmini geliştirmeyi ve tekne sahipleriyle yurt dışı acentelerin temsilcilerini bir araya getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Mirya Yacht Marmaris Genel Koordinatörü Barışma Erdemir ise yaptığı açıklamada, fuarın birincil gün olmasına karşın ilginin pozitif olmasının hoşnutluk verici olduğunu söyledi.40 metrelik lüks bir gulet ile fuara katıldıklarını ifade eden Erdemir, bu sezon hava şartlarının beklenenden daha iyi gitmesinin yat turizmini olumlu etkilediğini kaydetti.Sezondan umutlu olduklarını ifade eden Barıştırma Erdemir, satışlardan epeyce hoşnut olduklarını sözlerine ekledi.

Vural Efecik