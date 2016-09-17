Yatalak hastaları evlerinde rahat ettiriyorlar

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Belediyesibe ait Hayırevi, hastalık nedeniyle yatağa bağımlı yaşayan hastalara motorlu hasta yatakları temin ediyor.

Hayırevi sorumlusu Hikmet Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2010’da kurulan Hayırevi’ne 5 bin 160 kişinin başvurduğunu, bunlardan bin 830’unun dosyasının kabul edildiğini söyledi.

Başta Türkmenler olmak üzere Suriye, Irak, Afganistan ve Myanmar gibi karışıklık yaşanan yerlerden gelen ailelerin ihtiyaçlarını da karşılamaya gayret gösterdiklerini belirten Kılıç, dosyası kabul edilen tüm ihtiyaç sahiplerine gıda, giyecek, ev eşyası gibi ihtiyaç malzemesi verdiklerini ifade etti.

Hastalıkları nedeniyle evlerinde yatağa bağımlı yaşamak zorunda kalanlara da hizmet vermeye çalıştıklarını vurgulayan Kılıç, motorlu 15 hasta yatağı temin ettiklerini aktardı.

Bunlardan 11’inin hastaların evlerinde hizmet verdiğini dile getiren Kılıç, şöyle konuştu:

“Bize başvuru halinde raporlarına bakarak hastaların evlerine yatakları kuruyoruz. Şu anda 11 yatak hizmette. 4’ü de merkezimizde bulunuyor. İhtiyaç sahibi yatalak hastalarımızın evlerinde hizmet veriyor. Bunlar piyasada bulunan ya da her insanın gücünün yeteceği yataklar değil. Yatalak hastaların yakınları raporlarını bize getiriyor. Raporu onaylananların motorlu yataklarını aracımıza yükleyip evlerine kuruyoruz.”