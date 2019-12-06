ANKARA (AA) – Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Şirket tasfiyesi alanında iki sene önce hayata geçirilen konkordato reformunun uygulamasının olumlu sonuçlarını önümüzdeki dönemde göreceğiz. Burada ciddi iyileşme olacağını düşünüyoruz." dedi.

Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, bundan önceki YOİKK toplantısını geniş katılımla 8 Ağustos tarihinde yaptıklarını belirtti.

Toplantı sonucunda YOİKK çalışma grupları gündemine alınmasına karar verilen eylemleri kamuoyu ile paylaştıklarını aktaran Oktay, "Geçen süre zarfında 8 çalışma grubu tarafından ilgili kamu ve özel sektör paydaşlarıyla süreç çok sıkı bir şekilde aylık bazda raporlamalarla takip edildi. İstihdam, dijital dönüşüm, yenilikçi teknolojiler, yatırım süreçleri, ihracatçılarımızın maliyetlerinin azaltılması, sertifikasyon süreçlerinin etkinleştirilmesi ve kapsamının genişletilmesi, enerji arz güvenliği, bürokratik süreçlerin sadeleştirilmesi gibi önemli konuları içeren bu eylemler hayata geçtiğinde ülkemize doğrudan yatırımcı ilgisi belirgin bir şekilde artacak, bu da büyüme ve istihdam verilerine olumlu şekilde yansıyacaktır." diye konuştu.

Oktay, üç aylık kısa sürede mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu kapsamına 26 ilave mesleğin dahil edilmesi, uluslararası lider araştırmacılar programının fiilen devreye alınması, teknoloji odaklı sanayi hamlesi programının başlatılması, girişim sermayesi yatırım fonlarının sermaye şirketlerinde kurucu veya pay sahibi olarak tescilinde yaşadıkları sorunun çözülmesi, yatırım yerlerinin belirlenmesi için özellikle talep edilen coğrafi verilere tek noktadan erişimle ilgili olarak coğrafi bilgi sistemleri hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayınlanması gibi eylemlerin YOİKK kapsamında yapılan işlemlerden sadece bir kaçı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksinde iki senedir Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başta olmak üzere, farklı bakanlıkların koordinasyonunda kamu tarafında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin koordinasyonunda da özel sektör tarafında başarılı çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

– "İki yılda 27 basamaklık sıçrama"

Türkiye'nin İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde geçtiğimiz yıl 60'ıncı sıradan 43'üncü sıraya yükselerek en fazla ve etkili reformları yapan ülkeler arasına girdiğini, bu sene de 10 basamak birden atlayarak 33'üncü sıraya yükseldiğini hatırlatan Oktay, şunları söyledi:

"G-20 ülkeleri arasında da 11. sırada yer alarak iyi bir konuma ulaştı. Dolayısıyla iki yılda 27 basamaklık sıçrama ile büyük bir başarıya imza atılmış oldu. Bu başarıda emeği geçen herkese öncelikle teşekkürlerimi sunuyorum. Bununla birlikte daha önce basına yaptığımız açıklamalarda da belirttiğimiz üzere bu başarı bizim için yeterli değil. Biz, ülkemizi ilk 20'de görmek istiyoruz. Bu çerçevede iki senede elde ettiğimiz bu başarıyı önümüzdeki sene de sürdürmek durumundayız. Ancak, biliyorsunuz zirveye yaklaştıkça köklü reformları hayata geçirerek endekste daha da yükselmeye devam edeceğiz. Bu dönemden sonra teknik çalışmaları YOİKK bünyesinde Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve TOBB sekretaryasını yürütecektir. Sekretarya, dünya bankası ile iletişim halinde yürüttüğü çalışmaları süresince, bakanlıklarımızla toplantılar yaparak ve onlarla sürekli iletişim halinde kalarak eylem planını hazırlamıştır. Özel sektörün görüşleriyle de eylem planı nihai haline gelmiştir. Siz Sayın Bakanlarımız ile YOİKK üyesi sivil toplum kuruluşu başkanlarımızı da bu sürece dahil ederek eylem planına son halini vermek, plan üzerinde üst düzeyde istişare ile süreci tamamlamak istedik."

Oktay, İş Yapma Kolaylığı Raporu'nda 10 konu başlığının yer aldığını, 9 başlığa ilişkin eylem maddelerinin hazırlandığını kaydetti.

– 2021 raporunda Türkiye'yi daha yukarı taşıyacağız"

Bu alanlardan özellikle şirket tasfiyesi, vergi ödeme, inşaat izinleri, kredi temini alanlarında iyileşme imkanının olduğunu vurgulayan Oktay, şunları söyledi:

"Şirket tasfiyesi alanında iki sene önce hayata geçirilen konkordato reformunun uygulamasının olumlu sonuçlarını inşallah önümüzdeki dönemde göreceğiz. Burada ciddi iyileşme olacağını düşünüyoruz. Bunun dışında konkordatoyu daha da iyileştirmek için birkaç madde önerisi daha var. Vergi ödeme alanında son 2 yılda edinilen kazanımları korumak elzemdir. İnşaat izinleri alanında iki senede mesafe kat edildi ancak hala tamamlayamadığımız birkaç eylem daha var. İnşaat izin süreçlerinde prosedürleri azaltıp, bilgi işlem altyapısını daha etkin kullanıp belediyelerde uygulamasını yaygınlaştırmamız gerekmektedir. Kredi temini başlığında kısmi rehin uygulamasının getirilmesi ve şirket taşınırlarına ilişkin bakanlıklarımızdaki sicil veri tabanlarının uyumlaştırılması gibi yapacağımız birtakım iyileştirmeler bulunmaktadır. Şimdi bizlerin üzerine düşen ise bu eylemlerin sıkı bir şekilde takibini yapmaktır. Bazı eylem maddeleri, kanun değişikliği gerektirmektedir. İdari düzenleme, uygulamanın yaygınlaştırılması gibi eylem maddelerinin de bakanlarımızın daima gündeminde olması gerekmektedir. Her fırsatta bu işlerin takibini ve uygulamaların vatandaşlarımıza ve şirketlerimize ulaştığından emin olmak zorundayız. Bu konuda siz değerli Bakanlarımızın ve YÖİKK üyesi sivil toplum kuruluşları başkanlarımızın desteklerini bekliyoruz. İnşallah sizlerin de desteği ile İş Yapma Kolaylığı 2021 Raporu'nda Türkiye’yi hak ettiği yere, daha da yukarılara taşıyacağız."

Oktay'ın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.

Toplantıya, Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TİM Başkanı İsmail Gülle, DEİK Başkanı Nail Olpak, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın katıldı.