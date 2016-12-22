Yavru ceylan kuduz kurbanı

Sındırgı’nın kırsal mahallesi Kozlu’da bir vatandaş göre arazide zarar görmüş ceylan yavrusu bulundu. Yiyecek Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü’ne götürülerek ilk tedavisi yapılan zarar görmüş ceylan, arkasında Balıkesir Milli Parklar Müdürlüğü’ne gönderildi. Hayati tehlikesi olduğu belirlenen zarar görmüş ceylan buradan da Bursa Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’ne sevk edildi. Fakültede yapılan tetkikler sonucu kuduz virüsü kaptığı tespit edilen yavru ceylan yapılan bütün müdahalelere karşın hayatını kaybetti.

öte taraftan, hayvan ile temas eden kişilere de kuduz aşısı yapıldığı öğrenildi.

Necip Karatuna