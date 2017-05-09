Yavru kurtlara anne köpek şefkati

Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince Kulp ilçesinde bulunan 7 yavru kurt, Doğa Koruma ve Ulusal Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne emrindeki Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi. Merkezden sorulu veteriner veteriner Reşat Ektiren göre tedavileri yapılan kurtlar için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağından, yavruları ölen bir köpek bulundu. Yavru kurtları bulunan anne köpek emziriyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan zarar görmüş yaban hayvanlarının bu merkezde çare edildiğini belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Alan Müdür Yardımcısı Fehmi Yüksel, “Bunlar fazla minik oldukları için sütle beslenmesi gerekiyor. Biz de barınakta yeni yavrulamış ve yavruları ölen bir köpeği getirdik, beslenmelerini sağladık. Hayvanlar anında birbirlerine harmoni sağladı” biçiminde konuştu.

Köpek ile kurtların rehabilitasyon süreçlerinin engebeli geçeceğini söyleyen veteriner Reşat Ektiren ise yavru kurtların bir zaman merkezde kalacağını semptom. Veteriner Ektiren, “Süreci tamamladıktan sonradan yavruları doğal yaşam alanlarına bırakacağız” dedi.