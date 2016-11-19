Yavru tilki ile kedilerin dostluğu

Tilki ile kedilerin dostluğu görenleri şaşırtıyor. Otelin güvenlik görevlileri karnını beslemek için otele gelen tilkiyi avlamak isteyen köylülerden koruyor. Marmaris’e tabi Bayır mahallesi Çiftlik koyunda 3 yıldır kapalı olan 4 yıldızlı bir otelde yaşamış 3 kedi ,bugünlerde hiçte alışık olmadıkları bir misafiri ağırlıyorlar.Ormanda anne ve babasını kaybeden yavru bir tilki her sabahtan otelin antre bölümüne gelip emniyet görevlilerinin kediler için bıraktığı mamaları yiyerek karnını doyuruyor. Kediler ,ilk zamanlar yemeklerini belirlemek istemese de , sevimli tilkinin ısrarcı tavrı karşısında duruma alışıp yiyeceklerini paylaşmaya başlamış. Otelin güvenlik görevlilerinin ismine “yetim “koydukları yavru tilki ise ormanda avlanmak yerine her sabah ve akşam kendisi için ayrılan mamayı büyük bir sevinçle yerken halinden oldukça memnun gözüküyor. Otelin güvenlik görevlileri fazla sevdikleri tilki öksüzü köylülerin avlamaması için canları gibi koruyorlar.

Vural Efecik