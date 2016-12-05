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Yaylacıların zorlu dönüş yolculuğu başladı

Van’ın Gürpınar, çatak ilçeleri ile çevre illerden nisanın son haftası ile haziranın başları aralarında başta Erek Dağının doğusunda bulunan Keşiş Gölü, ve yüksek rakımlı yaylaların yolunu tutan vatandaşlar, sürülerini yaylalardan mahallelere getirebilmek için saatler .

05 Aralık 2016 Pazartesi, 11:23
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Van’ın Gürpınar, çatak ilçeleri ile çevre illerden nisanın son haftası ile haziranın başları aralarında başta Erek Dağının doğusunda bulunan Keşiş Gölü, ve yüksek rakımlı yaylaların yolunu tutan vatandaşlar, sürülerini yaylalardan mahallelere getirebilmek için saatler süren zorlu bir yolculuk yapıyor. İlkbaharda çıktıkları yaylalarda yaklaşık 4 ay kalan vatandaşlar, havaların soğumasıyla birlikte köylerine dönmeye başladı. Van’ın Gevaş ilçesi sınırları içerisinde bulunan 3550 metre rakımlı Artos Dağındaki geniş platolarda çadır kurarak aylarca burada kalan vatandaşlar, kar yağışının arkasından yayladaki eşyalarını at ve katırlara yükleyerek mahallelerine geri dönüyorlar. Engebeli plato koşullarına karşın hayvanlarından daha artı verim elde olabilmek için her türlü zorlukla mücadele eden yaylacılar, geri dönüş yolunda ise hava sıcaklığın eksi 12 dereceye değin düştüğü soğuk altında mahallerine ulaşmaya çalışıyorlar. Ardos Dağı eteklerinde takriben 4 ay yaylada kalan Gürpınarlı vatandaşlar, soğuk havaya rağmen hayvanları ile mahallelerine ulaşmaya çalışıyorlar.  

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