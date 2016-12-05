Ana Sayfa   >   Genel   >   Yaylada bulunan Gülen kitapları hakkında soruşturma

Yaylada bulunan Gülen kitapları hakkında soruşturma

Karacasu Emniyetinin araştırmalarını sürdürdüğü öğrenilirken durum yeri çözümleme ekipleri arazide çalışma yaptı.

05 Aralık 2016 Pazartesi, 21:30
yaylada-bulunan-gulen-kitaplari-hakkinda-sorusturma

Benzer Konular

engelli-cocuk-polis-telsizinden-anons-yapti
Engelli çocuk polis telsizinden anons yaptı
Konya'da 450 polisle asayiş uygulaması
Konya'da 450 polisle asayiş uygulaması
Kesilen ellerin bulunması için polis seferber oldu
Kesilen ellerin bulunması için polis seferber oldu

Karacasu Emniyetinin araştırmalarını sürdürdüğü öğrenilirken durum yeri çözümleme ekipleri arazide çalışma yaptı. Bulunan tüm kitapların kapaklarının olmaması dikkat çekerken ilk edinilen bilgiler kitapların en düşük bir hafta önce araziye bırakılmış olduğu yönünde. öte taraftan Karacasu Emniyetinde görevli polis memurları da kitapların adı ve yazarlarını bir bir yazarak tescil altına aldılar.

Kahvederesi yaylasının üstteki kısmında yer alan Dedebağına giden orman yolu üstünde yer alan yıkık eski bir yayla evinin bahçesine atılan çok sayıda Fethullah Gülümseyen kitaplarına rastlanırken kitapların ne süre atıldığı ya da bırakıldığı bilinmiyor. Fethullah Tebessüm Eden’e ait, “Kur’an’ın Altın İkliminde, Yaratılış Gerçeği ve Evrim, Çekirdekten Çınara, İkindi Yağmurları” gibi kitapların yanı sıra öbür birkaç yazara daha ait 100’den pozitif kitabı kim ya da kimlerin attığı bilinmezken olay hakkında soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Serbest Dedeoluk 

Fethullah Gülen karacasu olay yeri inceleme Polis sivil gündem

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet