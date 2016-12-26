Yaylada mahsur kalan çoban 6 gün sonra kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çamlıca Köyü’nde oturan 66 yaşındaki Hüseyin Duran, yaklaşık 300 keçisiyle birlikte köye 8 kilometre uzaklıktaki Çamlıca yaylasına gitti. Duran, kar yağışının başlamasıyla birlikte hayvanlarıyla bir mağaraya sığındı. Kar yağışının şiddetini arttırarak 1.5 metreyi bulması üzerine Duran, mağarada mahsur kaldı. Yanında cep telefonu olmayan Duran’a ailesi ulaşamayınca yetkililerden yardım istedi. Kar yağışının devam etmesi nedeniyle 5 gün boyunca Duran’ın bulunduğu yaylaya ekipler gidemedi. Bugün kar yağışının durmasının ardından İl Özel İdaresine bağlı ekipler, dağlık olan yayla yolunu bir bölümünü açtı. Kurtarma çalışmalarına katılan köylüler ise yolun geri kalan kısmını küreklerle açarak Hüseyin Duran’ın mahsur kaldığı yere ulaştı. Duran ve keçileri açılan yoldan köyüne getirildi.

Mehmet Dağlı