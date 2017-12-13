Yaz çileğini kışın da ürettiler

Türkiye’de çilek yetiştiriciliğinin en önemli yerlerinden birisi olan Aydın’ın Sultanhisar ilçesi, son 3 yıldır kışın ortasında da çilek üreterek bir ilki başardı. Bahar ve yaz aylarının en lezzetli meyvelerinden biri olan çilek, kışın üreticisine daha fazla kazandırdı. Yaklaşık 3 ay önce hazırlıklarını tamamladıkları çilek dikim işlerinin ardından geçtiğimiz 29 Ekim’de ilk hasadını yapan Atçalı çilek üreticisi, ürününü kilosu 10-12 TL’den satıyor.