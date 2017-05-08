Yaz döneminde çocuk hastalıklarına dikkat

Özel Medicana Konya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Zeynel Abidin Taşbaş, çocuklarda yazın soğuk algınlıklarında, öksürüklerde, nezle ve griplerde azalma olduğunu, bunun yerine daha yeni ve bambaşka hastalıklar görüldüğünü söyledi.

Kirli su içilmesi, açıkta satılan gıdaların tüketilmesi ve kişisel temizliğe uyarı edilmemesinin hastalıklara davetiye çıkardığını belirten Uzman Doktor Zeynel Abidin Taşbaş, “Çocuklardaki yaz hastalıkları, güneş çarpması, ishal ve kusma ile giden bağırsak enfeksiyonları, kara sarılık A, havuz enfeksiyonları, dış ve orta kulak enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu, deride mantar, böcek sokmaları, alerjik reaksiyonlar ve kırık çıkık gibi travmalardır. Bu mevsimde çocuklarda en sık görülen rahatsızlık yaz ishalleridir. Isı şartları, mikropların üremesini, gıdaların bozulmasını kolaylaştırıyor. Ülkemizde bu hastalığa yol açan nedenlerin başında enfeksiyonlar gelmektedir. İshalle birlikte kusma, karın ağrısı ve ateş oluşabilir. Yaz ishalleri dışkı, pis su, yıkanmamış yiyecekler ve havuz sularından bulaşır. Hijyen kurallarına dikkat edilmesi, bilhassa yiyeceklerin adamakıllı yıkanması ve pak su içilmesi ile bağırsaklar mikroplardan korunur. İshal ve kusmada en kayda değer konu çocuğun değişken ihtiyacının karşılanmasıdır. İshalli çocuğun beslenmesinde, pirinç unu, nişasta, patates gibi karışık karbonhidrat içeren posalı yumuşak püreler kullanılmalıdır. Yoğurt bağırsak enzimlerine asistan olduğu için mutlaka ishal diyetinde yer almalıdır” dedi.

Bilirkişi Doktor Taşbaş, gıda zehirlenmelerinin sık rastlanan yaz hastalıklarından olduğunu anlatarak, “Sıcakta yiyecekler ivedi bozulur ve böylece besinlerin pişirilse zeka buzdolabında saklanması gerekmektedir. Süt ve süt ürünlerinin de tehlikesiz merkezlerden son faydalanma tarihine bakılarak alınması gerektiğini unutmamak gerekir” diye konuştu.

“Havuz yerine denizi seçim edin”

Kız çocuklarında sıklıkla görülen idrar yolu enfeksiyonları sık idrara çıkma, karın ağrısı, alev ve idrarda yanma ile bulgu verdiğini kaydeden Uzman Doktor Taşbaş, idrar kültürü yapılarak, uygun antibiyotik ile çare uygulanabildiğini, enfeksiyonlardan çocuğu korumak için havuzdan çıkınca anında duş aldırıp, mayosunu değiştirmek gerektiğini dile getirdi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Hekim Zeynel Abidin Taşbaş, lekeli su nedeniyle cilt ve kulak enfeksiyonları, Kara Sarılık A, göz hastalıklarının sık sık görüldüğünü, havuz yerine denize girilmesinin tercih edilebileceğini vurguladı. Taşbaş şöyle konuştu:

“Deniz ve havuzdan daha sonra duş elde etmek manâlı. Havuza girmeden önce üçgenin taban olmayan kenarı mantarlarına aleyhinde kullanılan özel bir solüsyon kullanılmalı. Yüzücü kulağı (dış kulak enfeksiyonları) ağrılı ve kaşıntılı kulak problemi olarak ortaya çıkabilen ve havuzdan kaynaklanan bir öteki yaz hastalığıdır. Korunmak için kulak tıpası uygulamak işe yaramaz ise çocuğunuzun kulağını kuru yakalamak için havuzdan sonra dış kulak yolunu arındırmak gerekmektedir.”