Yaz geliyor derken kar geldi

Mayıs ayının son haftasını yaşamamıza karşın Van’ın yüksek kesimlerinde beyaz örtü hüküm sürüyor. Olumsuz hava koşulları sürücülere geçit vermiyor. Öyle ki Van-Bahçesaray’da yer alan Karapet Geçidi ulaşıma kapandı. Yolda kalan araçların imdadına ise karayolları ekipleri yetişti.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane’de de birkaç gündür etkin olan yağışlı hava yüksek kesimlerde hava sıcaklıklarının da düşmesiyle yerini kara bıraktı. Limni Gölü Tabiat Parkı beyaza büründü. Bu özgün görüntüsüyle görenleri kendine haran bırakan Limni Gölü’nün yanı sıra Zigana dağının zirveleri ve birçok yayla da karla kaplandı. Yağışların arkasından bölgede kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşırken hava sıcaklığı sıfırın aşağı eksi 2 derecelere dek geriledi.